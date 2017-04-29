ABD Uçak Gemisi Japonya Kıyısına Ulaştı!



USS Carl Vinson uçak gemisinin başını çektiği ABD filosu, Japon ve Güney Kore gemileriyle birlikte Nagasaki kıyılarında. Çok sayıda savaş gemisinin ilk görüntüleri geldi. Üç ülke, Kore açıklarında büyük bir tatbikata başlayacak.







ABD savaş gemilerinin bölgeye ulaştığı dakikalarda Kuzey Kore'den ateşlenen füze dünyayı şoka uğrattı. Yaklaşık 35 kilometre gittikten sonra patlayarak infilak eden füzeyi bütün uluslararası televizyonlar yayınlarını keserek duyurdu.







ABD Başkanı Donald Trump, füze testinden sonra paylaştığı Twitter mesajında Kuzey Kore'nin Çin lideri Xi'ye saygısızlık yaptığını söyledi.







Birleşmiş Milletler'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, nükleer silahların çıkarılması konusunda Kuzey Kore ile müzakere etmeye hazır olduklarını ilan etti, aksi halde askeri güç kullanılacağını açıkladı.