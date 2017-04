Abd, "Tüm Bombaların Anası" Lakaplı Silahını Kullandı

ABD ordusu, "tüm bombaların anası" lakabıyla tanınan 11 tonluk dev GBU-43 bombasını, Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e karşı kullandı. Bu silah, ABD'nin envanterindeki nükleer olmayan en güçlü bomba.



ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adam Stump, GBU-43 bombasının ilk kez sıcak çatışmada kullanıldığını ve MC-130 uçaklarından atıldığını açıkladı.



Beyaz Saray Sözcüsü Spicer da konuyla ilgili olarak günlük basın toplantısında konuşarak, bombanın IŞİD'in tünellerini yok etmek için kullanıldığını söyledi.



Orijinal ismi 'Massive Ordnance Air Blast' (Havada Patlamalı Dev Mühimmat) olan, ancak "Mother of all bombs" yani "tüm bombaların anası" ifadesiyle aynı baş harflere sahip olduğu için bu lakabı alan GBU-13 tipi patlayıcılar, Amerikan ordusunun elindeki nükleer olmayan en güçlü bomba olma özelliğini de taşıyor.



(Fotoğraflı) - Washington