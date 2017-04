ABD Trump Yönetiminde Daha Hırçın ve Agresif"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığını söyledi.



ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han, başkent Pyongyang'da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, Trump'ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.



Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD'nin, eski Başkanı Barack Obama dönemindekinden "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.



ABD'yi, Kuzey Kore ordusunu provoke etmemesi konusunda uyaran Han, "Onlar isterse savaşa gideriz. Halihazırda elimizde güçlü nükleer caydırıcı silahımız var." dedi. Han, ABD'nin önleyici saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarında eli kolu bağlı durmayacaklarını da vurguladı.



Han, ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatları, ABD'nin uçak gemisi USS Vinson ve ona bağlı harp filosunu Kore yarımadası açıklarına gönderme kararı ve Trump'ın "Kuzey Kore belasını arıyor." şeklindeki Twitter paylaşımının, bölgede gerilimi arttırdığını söyledi. Bakan Yardımcısı, "Trump, agresif ifadeleriyle daima provoke ediyor. Sorun çıkaran Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti değil, ABD ve Trump'tır." ifadelerini kullandı.



Trump'ın geçen yıl seçim kampanyası sürecinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmeye hazır olduğunu söylediğini anımsatan Han, bunu, "kampanya sürecinde popülerliğini artırmak için gösteriş yapmak" olarak nitelendirdi.



Han, ABD ile Güney Kore'nin yarımadada her yıl yaptığı tatbikatlara atfen, "Nükleer tehditler ve şantajlar, askeri tatbikatlarla sürdüğü sürece, nükleer silahların çoğalmasının esası olan ulusal savunmamızı artırmaya devam edeceğiz. ABD'den gelen her ne olursa olsun bununla baş edebiliriz. Bunun üstesinden gelmek için tam anlamıyla hazırız." diye konuştu.



Konuşmasında ülkesinin 6. nükleer denemesine değinen Han, denemelere karargahlarının karar verdiğini sözlerine ekledi.



Kuzey Kore en son 5 Nisan'da orta menzilli Scud füzesini denemiş ve söz konusu füze 40 mil uçtuktan sonra infilak edip Japon Denizi'ne düşmüştü.



Diğer taraftan Pyongyang, 6 Mart'ta da 4 balistik füze fırlatmış ve füzeler denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu.



ABD en uzun menzile ulaşan füze denemesi olarak tanımladığı bu denemeden sonra, yaklaşık bir yıldır görüşmeleri devam eden Termal Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin (THAAD) Güney Kore'ye yerleştirilmesi sürecini hızlandırmıştı.