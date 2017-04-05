ABD Temsilcisi Konuşurken, Rusya Temsilcisi Koşarak Salondan Çıktı
BMGK'da ABD Temsilcisi Haley'in, İdlib'deki saldırıyla ilgili Rusya'yı eleştirmesi üzerine Rus temsilci Safronkov koşarak salondan ayrıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı.
Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti.
RUSYA VE ŞAM'I ELEŞTİRDİ
Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi. Haley, tüm konuşması boyunca katliamda ölen çocukların fotoğraflarını göstererek Rusya ve Esed rejimini eleştirdi.
RUS TEMSİLCİ KOŞARAK SALONDAN AYRILDI
Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.
Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.
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