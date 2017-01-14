ABD Temsilciler Meclisi 'Obamacare'İn Feshedilmesi İçin Harekete Geçti





Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık sigortası sistemini yürürlükten kaldırmak için harekete geçti.



Fesihle ilgili yasal düzenlemenin ilgili komitelere gönderilmesine yönelik tasarı 227 oyla kabul edildi.



Hem Senato, hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin "Obamacare"i fesih sürecini birkaç ayda tamamlanması bekleniyor.



Seçim kampanyası boyunca "Obamacare"e yönelik sert eleştirilerde bulunan Donald Trump, sistemin feshedilmesi için kararlı olduğunu vurguladı.



Barack Obama yönetiminin 2010 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu sistem, sağlık sigortasını zorunlu hale getirerek 20 milyondan fazla kişinin sigortalı olmasını sağlamıştı.



Ancak bazı büyük sigortacıların sistemden ayrılmalarıyla birlikte sigorta primlerinde görülen artış eleştirilere yol açmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Mecliste müzakere Yasa ABD Obamacarein feshedilmesi Donald Trump Barack Obama Meclisi Temsilciler geçti için harekete Gepost: 14 januari 2017