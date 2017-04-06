ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki Rusya Soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı California Vekili Cumhuriyetçi Devin Nunes'ın, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, hakkında başlattığı soruşturma sebebiyle Rusya soruşturmasından geçici olarak el çektiği bildirildi.



Yazılı açıklama yapam Nunes, soruşturmadan çekildiğini, ilgili tüm taraflar için en doğru seçeneğin bu olduğunu belirtti.



Nunes'ın açıklamasından kısa bir süre sonra da Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, "gizli bilgileri yetkisiz şekilde açıkladığı" gerekçesiyle Nunes hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.



Nunes'ın çekilme kararının Etik Komitesinin soruşturmasıyla doğrudan ilgili olduğu ve bu süreçte tartışmaların daha fazla derinleşmemesi için İstihbarat Komitesi Başkanının Rusya soruşturmasından geçici geri çekilme kararı aldığı ifade edildi.



"İddialar asılsız ve siyasi motivasyonlu"



Yazılı açıklamasında Nunes, kendisi hakkında birçok kişinin Etik Komiteye şikayette bulunduğunu, ancak hakkındaki tüm iddiaların asılsız ve siyasi motivasyonlu olduğunu savundu.



Etik Komiteye Rusya soruşturmasıyla ilgili tüm bildiklerini anlatmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Nunes, İstihbarat Komitesi Başkanı olarak diğer tüm görevlerine aynen devam edeceğini belirtti.



Paul Ryan'ın Nunes'a güveni tam



Öte yandan konuyla ilgili bazın mensuplarına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Nunes'a güveninin tam olduğunu ve Etik Komitesinin bu adımının Rusya soruşturmasıyla ilgili odağı dağıtmamasını umduğunu belirtti.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın da basın mensuplarına "Bu, Temsilciler Meclisinin kendi iç meselesidir." açıklamasını yaptığı bildirildi.



Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından yürütülüyor. Komite Başkanı olan ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Nunes'ın, soruşturmayla ilgili bazı gizli bilgileri önceki hafta Beyaz Saray'a aktardığı ve bunun ilgili yasaları ihlal ettiği iddia edilmişti.