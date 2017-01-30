ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları

Fas Kralı 6. Muhammed, ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki ve dünyadaki barış ve güvenliği olumsuz etkileyeceğini söyledi.



Kral Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a gönderdiği telgrafta, "ABD'nin Telaviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması sadece Filistin'deki güvelik ve barışı değil tüm dünyadaki güvenlik ve barışı olumsuz etkileyecektir." ifadesini kullandı.



Ülkesinin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile koordineli olarak Arap ve İslam ülkeleri liderleriyle Kudüs'ün yasal statüsünü savunmak için diplomatik, siyasi ve hukuki yollarla tüm çabasını sarf edeceğini aktaran 6. Muhammed, "Uluslararası kanunlarla belirlenen statüye göre Kudüs işgal altındaki topraklardan değil. Bölgedeki şiddeti, terörü ve aşırılığı körükleyici adil olmayan girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.



Kral 6. Muhammed mesajında, Cenevre sözleşmesi ile hukuki meşruiyeti güvence altında olan Kudüs'ün meşru haklarını savunmaktan geri kalmayacaklarını belirtti.