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ABD Tarihinin En Yaşlı Başkanı
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ABD Tarihinin En Yaşlı Başkanı

Dün yapılan yemin töreniyle göreve başlayan 70 yaşındaki Trump, ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu.

ABD Tarihinin En Yaşlı Başkanı

Dün yapılan yemin töreniyle göreve başlayan 70 yaşındaki Trump, ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu.

Kaynak: Dunya.com

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