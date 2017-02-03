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ABD Tankları Baltık Ülkelerinde
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ABD Tankları Baltık Ülkelerinde

Polonya'da bulunan olan ABD tank taburunun Baltık ülkelerinde konuşlanmasına başlandı.

ABD Tankları Baltık Ülkelerinde

Polonya'da bulunan olan ABD tank taburunun Baltık ülkelerinde konuşlanmasına başlandı.

Kaynak: Dunya.com

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