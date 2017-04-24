Abd, Suriye'ye Yaptırım Uygulayacak

ABD, kimyasal silahlardan dolayı Suriye'ye yaptırım uygulayacağını açıkladı.



ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD'nin Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulayacağını dile getirdi. Munchin, bugün yaptığı açıklamada, "Herhangi bir işlemle kimyasal silah kullanımını tolere etmeyeceğiz ve Esad rejimini kabul edilemez davranışlarından dolayı sorumlu tutmaya niyetliyiz" dedi.



Suriye'ye karşı yaptırımlar, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki rejim güçlerine ait hava üssünü vurması üzerine uygulanmaya başladı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin 4 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonucu 100'den fazla sivil hayatını kaybederken, 500'den fazla sivil ise yaralanmıştı. - WASHINGTON