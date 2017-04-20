Abd, Suriye'ye Güç Gösterisi İçin Saldırdı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Mihail Ulyanov, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının amacının, kimyasal silahla mücadele değil, güç gösterisi olduğunu savundu.



Mihail Ulyanov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm kuralları çiğneyen bu eylemin amacı Suriye'de varlığı kanıtlanmayan kimyasal silahla mücadele değil, güç gösterisi ve korku salmaktır" ifadesini kullandı.



Ulyanov, ABD'nin Suriye hükümetini suçlu ilan ettiğini ve bununla birlikte soruşturmanın sonuçlarını beklemeden ceza olarak güç göstergesi gerçekleştirdiklerini belirtti. - Moskova