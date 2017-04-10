ABD: Suriye Hava Kuvvetlerinin Yüzde 20'sini Yok Ettik

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'ye düzenlenen hava operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

"BİR DAHA KİMYASAL KULLANMAK AKILSIZCA OLUR"

Kimyasal silah taşıyan uçakların kalktığı ve 59 füzeyle vurulan Şayrat hava üssüne verilen zaiyatla ilgili Mattis "Saldırıda Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20'sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur" dedi.

"ABD'NİN SESSİZ KALMAYACAĞINI GÖSTERMEK İÇİNDİ"

Saldırının ne anlama geldiğiyle ilgili ise Mattis "Gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.