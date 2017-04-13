ABD Suriye'de Yanlışlıkla Sdg'yi Vurdu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, koalisyon uçaklarının Salı günü Suriye'nin güneyindeki Tabka kentinde yanlışlıkla Kürt ve Arap güçlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni vurduğunu açıkladı.





Pentagon'dan yapılan açıklamada, müttefik kuvvetlerin kendilerine o bölgede Irak Şam İslam Devleti militanlarının olduğuna ilişkin yanlış bilgi verdiği belirtildi.



Hava saldırısında 18 Suriye Demokratik Güçleri üyesinin öldüğü bildirildi.



Bakanlık'ın açıklamasında, "Saldırı, hedef noktasını IŞİD mevzisi olarak tanımlayan müttefik kuvvetler tarafından talep edildi" dendi.



Ardından "Hedef noktası, aslında Suriye Demokratik Güçleri'ne aitti" ifadesi kullanıldı.



Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) merkezinde Türkiye'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı, ABD'nin ise IŞİD'e karşı bir müttefik olarak destek verdiği Halk Savunma Birlikleri (YPG) yer alıyor.