Abd: Suriye 20 Kadar Savaş Uçağını Imha Ettik

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD uçaklarının Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırıda 20'ye yakın savaş uçağını imha ettiğini açıkladı. Yetkili, saldırıda ölen ve yaralananlara dair bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Pentagon yetkilisi, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasının aksine, atılan tüm füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğunu belirtti.



Operasyona iki geminin katıldığını açıklayan bakanlık yetkilisi, "bunlar USS Porter ve USS Ross. Bu iki gemi 59 füze attı. Her bir füzenin hedefini vurduğuna dair bilgimiz var. Bir petrol alanını vurduğumuzu biliyoruz. Bir yerden havaya füze savunma sistemini de imha ettik." dedi.



(Muhammed Mollaoğlu /İHA)