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Abd, Somali Korsanlarına Müdahale Etmeyecek
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Abd, Somali Korsanlarına Müdahale Etmeyecek

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Somali sularında korsanlık sorunu devam etse bile bunun ABD ordusunun ciddi müdahalesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Abd, Somali Korsanlarına Müdahale Etmeyecek

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Somali sularında korsanlık sorunu devam etse bile bunun ABD ordusunun ciddi müdahalesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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