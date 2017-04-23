Abd, Somali Korsanlarına Müdahale Etmeyecek
ABD Savunma Bakanı Mattis, "Somali sularında korsanlık sorunu devam etse bile bunun ABD ordusunun ciddi müdahalesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.
ABD Savunma Bakanı Mattis, "Somali sularında korsanlık sorunu devam etse bile bunun ABD ordusunun ciddi müdahalesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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