Abd: Siber Saldırı Raporu Moskova'yı Hedef Aldı





ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırılarla ilgili hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuyla paylaşıldı.



Moskova'nın hedef gösterildiği 25 sayfalık rapor, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) koordinasyonunda hazırlandı.



Raporda, Rus bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti'den üst düzey yetkililerin elektronik postalarına sızdığı iddia edildi. Amerikan istihbaratı ayrıca, sosyal medya üzerinden yürütülen kirli propagandanın arkasında da Putin hükümetinin olduğunu öne sürdü.



CIA'in eski başkanı General Michael Hayden, Trump'ın, seçim sonuçlarının meşru olmama ihtimalini kabul edip etmeyeceği soruna şu yanıtı verdi:



"Üzgünüm Sayın Başkan Donald Trump, bu sizinle ile ilgili değil. Çoğu şey sizinle alakalı olabilir ama bu onlardan biri değil. Bu bizim demokratik sürecimizle ilgili."



İddialar ortaya atıldığı günden bu yana suçlamaları reddeden Kremlin'den raporla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



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Tags: Rusya CIA ABD Moskovayı ABD: saldırı aldı Donald Trump 2016 ABD başkanlık seçimleri Siber Vladimir Putin hedef raporu Gepost: 07 januari 2017