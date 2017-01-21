ABD Senatosu, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterdiği John Kelly'nin bakanlığını onayladı.
Kelly'ye verilen onay, Savunma Bakanı James Mattis'in onaylanmasının ardından Amerikan Senatosu'ndan çıkan ikinci karar oldu. - York
ABD Senatosu, Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kelly'yi Onayladı
ABD Senatosu, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterdiği John Kelly'nin bakanlığını onayladı.
ABD Senatosu, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterdiği John Kelly'nin bakanlığını onayladı.
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