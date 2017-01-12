ABD Senatosu'ndan Obamacare'in İptali İçin İlk Adım





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan seçilen Donald Trump 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken, Obamacare'in iptali için düğmeye basıldı. Trump'ın selefi Barack Obama'nın sağlık reformunun yürürlükten kaldırılması için gelecek hafta oylama yapılmasını talep etmesinin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Amerikan Senatosu Obamacare'in feshedilmesi yönünde ilk somut adımı attı.



Senato görüşmelerden sonra yasal bağlayıcılığı olmayan bir bütçe kanunu tasarısını onaylayarak Obamacare'in iptalini mümkün kılacak bürokratik yolun önünü açmış oldu.



Donald Trump başkan seçildikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, Obamacare'in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda gerçekleştirileceğini söylemişti. Obamacare'i "felaket" olarak nitelendiren Trump, bunun yerine "çok daha ucuz ve daha iyi" bir sağlık sistemi getireceğini vaat etmişti.



ABD Başkanı Obama tarafından hayata geçirilen tartışmalı sağlık reformunun iptalinin 23 milyon Amerikalıyı etkilemesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: ABD Sağlık reformu ilk iptali Barack Obama Obamacarein Senatosundan için adım Gepost: 12 januari 2017