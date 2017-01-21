ABD Senatosu, Mattis'in Savunma Bakanı Olmasını Onayladı

ABD Senatosu, ülkenin 45. başkanı seçilen ve yemin ettikten sonra resmen göreve başlayan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı koltuğu için aday gösterdiği Orgeneral James Mattis'e onay verdi.



Orgeneral Mattis 1991 Körfez Savaşı sırasında bir taburun komutanıydı. 2001'de Afganistan'daki özel kuvvetleri komuta etti. 2003 Irak işgali sırasında kilit bir rol üstlendi. Felluce çatışmalarında ABD güçlerini komuta etti. - York