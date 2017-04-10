ABD Seçimlerini Hackleyen Rus Bilgisayar Programcısı Tutuklandı

ABD seçimlerini hackleyen Rus bilgisayar programcısı, İspanya'da tutuklandı.



İspanyol polis yetkilileri, ABD seçimlerini hacklediği iddia edilen Rus bilgisayar programcısının tutuklandığını duyurdu. Polis yetkilileri, şüphelinin kimliğinin Pyotr Levashov olduğunu açıkladı. Rus bilgisayar programcısı Pyotr Levashov'un 7 Nisan tarihinde önce gözaltına alındığı, bugün de tutuklandığı bildirildi.



Yetkililer, ABD'nin Pyotr Levashov'un iadesi talebinin İspanya Ulusal Ceza Mahkemesi tarafından incelenebileceğini belirtti.



Brian Krebs de dahil olmak üzere birçok siber güvenlik uzmanı, Levashov'un "Peter Severa" takma adını kullandığını açıkladı. - BARSELONA