ABD Savunma Devleri İlk Çeyrek Bilançolarını Açıkladı

NEW Amerikalı savunma devleri Boeing ve Lockheed Martin, bu yılın ilk çeyreğine dair net kar ve gelirlerini açıkladı.



Boeing'den yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde net karın, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 18,8 yükselerek 1,45 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 1,22 milyar dolar olmuştu.



Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki satışları ise yüzde 7,3 azalarak 20,98 milyar dolara geriledi. Boeing, geçen yılın ocak-mart döneminde 22,63 milyar dolar satış açıklamıştı.



Lockheed Martin'in net karı azaldı



ABD merkezli bir diğer savunma devi Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde net karının, bir önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 15 azalarak 763 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 898 milyon dolar olmuştu.



Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki cirosu yüzde 6,6 artarak 11,06 milyar dolara çıktı. Lockheed Martin, geçen senenin ocak-mart döneminde 10,37 milyar dolar ciro açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, henüz görevine başlamadığı aralık ayında, ABD'nin savaş uçaklarının maliyetini düşürmek için Lockheed Martin ve Boeing'i karşı karşıya getirmişti.



Lockheed Martin'in ürettiği savaş uçağının maliyetini eleştiren Trump, Boeing'den kendi ürettiği savaş uçağı için uygun bir fiyat çıkarmasını istemişti.