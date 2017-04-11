ABD Savunma Bakanı: Önceliğimiz Işid'i Yenmek

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin geçen hafta Suriye'yi füzelerle vurmasının Amerikan askeri stratejisinde bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.



James Mattis Washington'da düzenlediği basın toplantısında "Önceliğimiz IŞİD'i yenmek olmaya devam ediyor" dedi.



Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlenen saldırının ardından ABD Cuma günü kimyasal silah kullandığını öne sürdüğü Beşar Esad yönetimine ait hava üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.





Bakan Mattis, söz konusu saldırının "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi tarafından düzenlediğinden ve yerine getirildiğinden şüpheleri olmadığını" söyledi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ise Suriye'ye 59 füzenin fırlatıldığını, bunlardan 57'sinin Suriye'yi vurduğunu söyledi.



ABD ve Batılı devletler en az 87 kişinin öldüğü saldırıda Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığını öne sürüyor, ancak Esad yönetimi iddiaları reddediyor.



Suriye ve Rusya, ordunun İslamcı muhalif gruplara ait bir cephaneliği ve kimyasal deposunu vurduğunu ancak kimyasal silah kullanmadığını söylüyor.