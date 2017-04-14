ABD Savunma Bakanı Mattis Ortadoğu ve Afrika'ya Gidiyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, pazartesi gününden itibaren bir hafta sürecek Ortadoğu ve Afrika turuna çıkacağı bildirildi.



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Mattis'in 17 Nisan'da başlayacak seyahatinin "Ortadoğu ve Afrika'daki stratejik ortaklarla ABD askeri ittifakını yinelemek, istikrar bozucu eylemlere ve radikal terör örgütlerine karşı iş birliğini konuşmak" üzere yapılacağı belirtildi.



Açıklamaya göre Jim Mattis, 18 Nisan Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi yetkililerle görüştükten sonra ertesi gün Mısır'a geçecek.



20 Nisan Perşembe günü İsrail'e gidecek olan Mattis'in, Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile görüşeceği bildirildi.



Diğer taraftan 22 Nisan Cumartesi günü ise Katar'a geçecek olan ABD'li bakanın, bir sonraki gün de ABD askeri üssü bulunan Cibuti'ye geçeceği belirtildi.