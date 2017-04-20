ABD Savunma Bakanı Mattis Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Mattis'i kabulünde iki ülke arasındaki askeri ve stratejik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır ve ABD arasındaki askeri ve stratejik ilişkilerin önemine işaret ederek, yeni ABD yönetimi döneminde ilişkilerin daha da geliştiğini vurgulamıştır." İfadelerine yer verildi.



ABD Savunma Bakanı Mattis ise, ülkesinin Mısır ile ilişkileri önümüzdeki dönemde daha ileri seviyeye götürmeye önem verdiğini ve bu şekilde Ortadoğu'daki zorlu sorunlar ile baş edilmesinin kolaylaştıracağını dile getirdi.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Nisan ayı başında Amerika'ya düzenlediği resmi ziyaret esnasında Mattis ile Pentagon'da bir araya gelmişti.



Mattis, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan turuna iki gün önce Suudi Arabistan'dan başlamıştı. Mattis'in Mısır'dan sonra İsrail, Katar ve Cibuti'ye gitmesi bekleniyor.