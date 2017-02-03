ABD Savunma Bakanı Mattis Japonya'da

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Japonya' yı dış tehditlere karşı savunma sözü verdi.



İlk yurt dışı turunu Güney Kore ve Japonya'ya yapan Mattis, Tokyo'da Japon Başbakan Şinzo Abe ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin süreceğini taahhüt etti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden Japonya'yı ziyaret eden ilk bakan olan Mattis, ABD'nin Japonya'ya tam destek sunmaya ve Japon halkıyla omuz omuza durmaya devam edeceğini kaydetti.



Japonya-ABD güvenlik anlaşmasının ABD'nin Japonya'yı herhangi bir silahlı çatışmaya karşı savunmasını öngören 5. maddesine değinen Mattis, bu maddeye her zaman sadık kaldıklarını ve kalmaya devam edeceklerini ifade etti.



Abe'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.