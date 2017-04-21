ABD Savunma Bakanı Mattis İsrail'de

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye rejiminin elinde hala kimyasal silah bulunduğunu belirtti.



Ortadoğu ve Afrika turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Mattis, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile bir araya geldi.



Başkent Tel Aviv'de Liberman'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mattis, "Suriye'nin yaptığı anlaşmalar ve açıklamaları ihlal ederek hala kimyasal silah bulundurduğu konusunda uluslararası toplumun zihninde hiçbir şüphe yok." ifadesini kullandı.



Suriye rejiminin kimyasal silah bulundurmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali anlamına geldiğini belirten Mattis, ABD'nin Suriye'deki askeri üsse düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, rejimin yeniden kimyasal silah kullanmasının "düşüncesizlik" olacağını, Suriye'ye düzenlediği saldırı ile ABD'nin de bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.



Liberman da Esed rejiminin Suriyeli muhaliflere karşı kimyasal silah kullandığı hakkında "yüzde yüz bilgi sahibi olduklarını" ifade etti.



"Suriye saldırısı samimi bir eylem"



ABD Savunma Bakanı Mattis daha sonra Batı Kudüs'e geçerek burada İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.



Görüşmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, ABD'nin politikalarında büyük bir değişim yaşandığını gördüklerini söyledi.



Netanyahu, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıya atıfta bulunarak bunun "İran'ın vekili Suriye'ye karşı samimi bir eylem" olduğunu belirtti.



ABD'nin politikalarında yaşanan değişimin bölgede ve dünyada memnuniyetle karşılandığını kaydeden Netanyahu, "ABD liderliğindeki ve politikalarındaki bu değişikliğin memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. Biz ortak değerler ve ortak tehlikelere sahibiz." dedi.



Netanyahu, ABD ile ortak tehlikelerinin de "İran tarafından yönetilen Şii aşırıcılığı ile DEAŞ tarafından yönetilen Sünni aşırıcılığı" olduğunu söyledi.



Netanyahu ile görüşmeden önceki açıklamasında Mattis de şunları dile getirdi:



"Bölgede istikrar ve refahı korumaya çalışan İsrail ve diğer milletlerin karşı karşıya olduğu bu iki tehlikeyi Başbakan Netanyahu ile konuşmak için buradayım. İyi insanların birlikte durmamaları halinde kötü insanların dünyaya çok zarar verebileceğini kendimize hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum."



ABD Savunma Bakanı Mattis, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan turuna üç gün önce Suudi Arabistan ve Mısır ile başlamıştı. Mattis'in İsrail'den sonra Katar ve Cibuti'ye gitmesi bekleniyor.