ABD Savunma Bakanı Mattis'in Ortadoğu ve Afrika Turu Başladı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Yemen'de hayatını kaybeden masumların sayısına bakarsak, savaşa son vermenin gerekli olduğu sonucuna kolaylıkla varırız." dedi.



Mattis, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Katar ve Cibuti'yi kapsayan ziyaretlerinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.



Riyad'da basın toplantısı düzenleyen Mattis, Suudi Arabistan'ın bölge ve ABD'nin çıkarları için güvenlik iskeletinin bir ayağı olmaya devam ettiğini söyledi.



Mattis, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi çerçevesinde Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmeler yapacaklarını kaydetti.



Yemen'deki olaylara da değinen Mattis, savaşın uzun süre önce başladığını hatırlattı.



İran'dan alınan gelişmiş roketlerin Suudi Arabistan'a atıldığını izlediklerini belirten Mattis, bunun önemli bir konu olduğuna dikkati çekti.



"Yemen'de hayatını kaybeden masumların sayısına bakarsak, savaşa son vermenin gerekli olduğu sonucuna kolaylıkla varırız." ifadesini kullanan Mattis, Yemen'de devam eden savaşın son bulması, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir müzakere ekibinin bu meseleyi masaya yatırması ve siyasi bir şekilde krizin çözüme kavuşturulması yönünde ABD yönetiminin stratejisinin olduğunu dile getirdi.



ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Mattis'in, "Ortadoğu ve Afrika'daki stratejik ortaklarla ABD askeri ittifakını yinelemek, istikrar bozucu eylemlere ve radikal terör örgütlerine karşı iş birliğini konuşmak" üzere sırasıyla Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Katar ve Cibuti'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.