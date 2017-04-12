ABD Savunma Bakanı Mattis: "Askeri Güç Kullanmanın En İyi Yol Olacağına Karar Verildi"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Rejimin aynı şeyi yapmasını engellemek için orantılı askeri güç kullanmanın en iyi yol olacağına karar verildi" dedi.



ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Vottel ile basın toplantısı düzenledi. Mattis, Suriye rejiminin geçtiğimiz günlerde İdlib'te kimyasal silah kullanmasıyla ilgili olarak "Eğer kimyasal silah kullanıldıysa, bunun bedelini ödeyecekler" dedi. Mattis, "Geçtiğimiz Salı günü Suriye rejimi kendi insanına karşı kimyasal silah kullandı. Kişisel olarak, istihbarat raporlarını gözden geçirdim. Suriye rejiminin saldırı kararı almasına ve saldırıdan sorumlu olmasına şüphe yok. Saldırıya karşın, hükumetimiz bir süreç başlattı" ifadelerini kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nin ABD Başkanı Donald Trump'a diplomatik ve askeri önerilerde bulunduğunu aktaran Mattis, "Birkaç gün boyunca buluştuk, müttefiklerimizle konuştum. Rejimin aynı şeyi yapmasını engellemek için orantılı askeri güç kullanmanın en iyi yol olacağına karar verildi. Her zaman sivil kayıplardan kaçınmak için en iyi yolun ne olacağını inceledik. Esad rejiminin kimyasal silah saldırısı yapmasını uluslararası hukuk görmezden gelirken ABD bu durum karşısında sessiz kalmayacak. Rusya'nın hava sahasında bulunduğunun farkındaydık, hiçbir Rus'un saldırıda yaralanmaması için uygun önlemleri aldık" açıklamalarında bulundu.



"ABD'nin Suriye'deki askeri politikası değişmedi"



Mattis, "ABD'nin Suriye'deki askeri politikası değişmedi. Önceliğimiz DEAŞ'ı yenmek, DEAŞ açık bir şekilde tehlike arz ediyor. DEAŞ, Avrupa için yakın tehdit oluşturuyor. Bunun sonucunda ABD'ye yönelik de tehdit oluşturuyor. Bizim Suriye'deki amacımız DEAŞ'a odaklanıp, DEAŞ'ı Suriye'den yok etmektir" dedi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Vottel ise, ABD'nin hava sahasındaki 59 bölgeyi hedef aldığını ve 57'sinin vurulduğunu söyledi. Vottel, "Amaçladığımız hedefe ulaştık. Kimyasal saldırı noktasında hedeflerini ciddi bir şekilde bozduk. Ana hedefimiz DEAŞ unsurlarını yok etmektir. Şayrat Hava Üssü'ndeki uçakları, pistleri, yakıt depolarını hedef aldık. Hava üssündeki personele kasıtlı bir saldırı yapılmadı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON