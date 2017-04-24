ABD Savunma Bakanı Mattis Afganistan'da

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.



Mattis'in Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştükten sonra ülkedeki ABD birliklerini ziyaret etmesi bekleniyor.



Mattis'in Afgan yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele konularının ele alınacağı bildirildi.