ABD Savunma Bakanı James Mattis: "Şayrat Saldırısında Esed Rejiminin Hava Kuvvetlerinin Operasyonel...
ABD Savunma Bakanı James Mattis: "Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20'sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur"
ABD Savunma Bakanı James Mattis: "Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20'sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur"
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