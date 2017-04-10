ABD Savunma Bakanı James Mattis: "Şayrat Saldırısında Esed Rejiminin Hava Kuvvetlerinin Operasyonel...

ABD Savunma Bakanı James Mattis: "Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20'sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur"

ABD Savunma Bakanı James Mattis:

ABD Savunma Bakanı James Mattis: "Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20'sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur"

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