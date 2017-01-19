ABD Savunma Bakanı Carter, Pentagon'a Veda Etti

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 35 yılı aşkın bir süredir çeşitli kademelerde görev yaptığı Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlediği son basın toplantısıyla kuruma veda etti.



Carter, Pentagon'daki son basın toplantısında Bakanlık bünyesinde beraber çalıştığı meslektaşlarına ve basın mensuplarına veda etti.



20 kilometreden fazla koridor ağına sahip binanın her koridorunu adımladığını dile getiren Carter, binanın ve işleyişinin görev yaptığı süre zarfında önemli ölçüde değişimine tanık olduğunu söyledi.



Carter, onlarca yıllık Pentagon deneyimini şu sözlerle dile getirdi:



"Bu binada soğuk savaşçıların sonraki nesile yol verdiğini gördüm ve sonra şimdiki neslin 11 Eylül jenerasyonunun yerini almasına tanık oldum. Halkımız da değişti. Yeni başlayanlar için söyleyelim, ben Savunma Bakanlığında işe başladığımda bu binanın koridorları sigara dumanıyla doluydu. Bütün ekip çok kaliteli ve deneyimli. Amerika'nın her yanından yüksek kaliteye sahip yetenekli insanları Bakanlık binaya çekiyor. Bundan dolayı daha iyiyiz ve daha güçlüyüz."



Savunma Bakanlığı döneminde askeri teknoloji konularında özel sektörlerle işbirliği, siber güvenlik alanında yenilikler, Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve DEAŞ'la mücadele konularında yaptıklarını aktaran Carter, yarın Pentagon binasından ayrılırken ABD'nin güvenliği konusunda gözünün arkada kalmayacağını belirtti.



Carter, ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2014 yılında Savunma Bakanı olarak atanmıştı. Tarih ve fizik alanında ihtisası bulunan Carter, Soğuk Savaş sonrasında Rusya'nın nükleer kapasitesini ve Sovyet sonrası devletlerin nükleer stoklarının denetiminde görev almıştı. Carter, Savunma Bakanı olmadan önce satın almadan sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu.