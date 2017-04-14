ABD Saldırısının Sonuçları Araştırılmalı"

– Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, sadece İdlib'teki kimyasal saldırının değil aynı zamanda ABD'nin Suriye hava üssüne yaptığı saldırının sonuçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.



Gatilov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İdlib'teki kimyasal saldırının yanısıra Amerika'nın hava üssüne yaptığı saldırının da araştırılması gerek." diyerek, gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve ekibin kurulması gerektiğini belirtti.



Kurulacak ekibin tüm alana erişiminin sağlanması gerektiğini belirten Gatilov, "Burada bazı zorluklar var, çünkü İdlib El Nusra'nın kontrolü altında. El Nusra bu ekibin kendi kontrolü altındaki alana erişimine izin verir mi, bu büyük bir soru işareti" dedi. - Moskova