Abd, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uygulanmasını Görüşüyor

Amerikalı senatör Lindsey Graham ve senatör John McCain'in birlikte Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlara ilişkin yasa tasarısını hazırladıkları bildirdi.



Graham CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın Cuma günü ABD'nin özel servislerinin kendisine Rusya'nın Amerika'nın seçim kampanyasına dışarıdan etkisine ilişkin soruşturma sonuçlarının sunulmasının ardından bu konuda emin olacağının altını çizdi.



Bu arada kongrede Rusya'nın siber ataklarının soruşturulması için özel komisyon kurulması da reddedildi.



Yapılan açıklamada, yaptırımların detayları açıklanmadı. Kısa zaman önce Graham, Trump'ın Rusya tehdidinin IŞİD, Kuzey Kore ve İran'ın tehditleriyle bir görmediğini belirtmişti. - Moskova