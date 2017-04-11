Abd: Rusya Suçu Başkalarına Atıyor
Kimyasal saldırının Esad tarafından gerçekleştiğini savunan "Beyaz Saray Rusya suçu başkalarına atmaya çalışıyor, saldırıyı muhaliflerin düzenlemediğinden eminiz" açıklamasını yaptı.
Kimyasal saldırının Esad tarafından gerçekleştiğini savunan "Beyaz Saray Rusya suçu başkalarına atmaya çalışıyor, saldırıyı muhaliflerin düzenlemediğinden eminiz" açıklamasını yaptı
Kaynak: Dunya.com
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