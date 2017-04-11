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Abd: Rusya Suçu Başkalarına Atıyor
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Abd: Rusya Suçu Başkalarına Atıyor

Kimyasal saldırının Esad tarafından gerçekleştiğini savunan "Beyaz Saray Rusya suçu başkalarına atmaya çalışıyor, saldırıyı muhaliflerin düzenlemediğinden eminiz" açıklamasını yaptı.

Abd: Rusya Suçu Başkalarına Atıyor

Kimyasal saldırının Esad tarafından gerçekleştiğini savunan "Beyaz Saray Rusya suçu başkalarına atmaya çalışıyor, saldırıyı muhaliflerin düzenlemediğinden eminiz" açıklamasını yaptı

Kaynak: Dunya.com

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