Abd: Reina Saldırısını Planlayan Deaş'lı Öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Thomas, Reina saldırısını planlayan DEAŞ yöneticisini öldürüldüğünü açıkladı.
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