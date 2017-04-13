Abd, Pyd/pkk'nın Öncülük Ettiği Sdg Unsurlarını Vurdu

ABD'nin liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Tabka'nın güneyinde PYD/PKK'nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarını yanlışlıkla vurduğunu, saldırıda 18 SDG militanının öldüğünü duyurdu.



Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının 11 Nisan'da Tabka'nın güneyine düzenlediği hava saldırısında 18 SDG militanının öldüğü bildirildi.



Açıklamada, "Saldırı, hedef noktasını DEAŞ mevzisi olarak tanımlayan müttefik kuvvetleri tarafından talep edildi. Hedef noktası, aslında SDG'ye aitti." ifadesi kullanıldı.



Başsağlığı mesajının da yer aldığı açıklamada, koalisyonun, SDG ile yakın temasta olduğu, trajik olaya rağmen örgütü DEAŞ'a karşı destekleyeceği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca koalisyonun, olayın nedenini araştıracağı ve benzerlerinin yaşanmasını engellemek için önlemler alacağı belirtildi.



ABD'nin Suriye'de güçlendirdiği "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adlı yapı, terör örgütü PKK'nın militan ve yöneticileri üzerine kurulu. SDG'deki Arap savaşçı varlığı sembolik düzeyde.



PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi. Kuruluşundan itibaren SDG mensuplarının ezici çoğunluğu PYD/PKK'lı militanlardan meydana geldi.



Yeni bir yapı olduğu iddia edilen oluşumun yönetimine de PYD/PKK hakim oldu. Örgüt, "SDG" adı altında halihazırda Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke, Kobani ve Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerine hakim.