ABD Pazarındaki Açık Türk Ev Tekstiline Yarayacak"

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte Çin'in güç kaybedeceğini, ABD pazarında oluşacak açığın Türk ev tekstili sektörüne yarayacağını bildirdi.



TETSİAD'dan yapılan açıklamaya göre Aydın, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte Çin'in güç kaybedeceğini, ABD pazarında oluşacak açığın Türk ev tekstili sektörüne yarayacağını kaydetti.



Aydın, Trump'ın Amerikan sanayisini tekrar büyütmek ve her Amerikalıya iyi bir maaş ve iyi bir iş sağlamadaki kararlılığını göstermek amacıyla Ulusal Ticaret Komisyonunu kurduğunu anımsattı.



Kurulan komisyonun, yerli üretimin desteklenmesi ve orta sınıfın yeniden güçlenmesi için çalışacağını anımsatan Aydın, bu gelişmenin Türkiye'yi ilgilendiren kısmının komisyona Çin karşıtlığı ile bilinen Prof. Dr. Peter Navarro'nun liderlik edecek olması olduğunu dile getirdi.



Aydın, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, ihracatının yüzde 90'ının ABD'ye gerçekleştirdiği göz önüne alındığında tüm dünyada ölçek ekonomisini kaybedeceği, ihracat oranlarının düşeceği için güç sorunu yaşayacağını ifade etti.



Dolayısıyla maliyetlerin artacağını tahmin etmenin hiç zor olmayacağını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:



"Komisyonun uygulayacağını belirttiği programı ile Çin, güç kaybedecek ve pazarda açık oluşacaktır. ABD pazarında oluşacak bu açığın Türk ev tekstili sektörü pazar payını genişleteceğini ve ihracatını artıracağını düşünüyoruz. Avrupa'nın en büyük ev tekstili tedarikçisi konumunda bulunan Türkiye'nin Uzakdoğulu firmaların ürün kalitesini beğenmeyen gelişmiş ülkeler tarafından tercih edildiği ise bilinen bir gerçek.



Türk ev tekstili sektörünün yıllık toplam ihracatı 2 milyar 776 milyon 590 bin 611 dolar iken, ABD'ye olan ihracatı 272 milyon 452 bin 160 dolardır. Sektörümüzün ihracat rakamları ve ülkelerin kalite standartlarının tercihlerine etkisi göz önüne alındığında önümüzdeki yıl ABD'de yaşanacak gelişmeler doğrultusunda ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyor, dünya çapında pazar payımızı artırarak, hedeflenen rakamların üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz."