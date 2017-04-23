ABD Osmanlı Devleti'ne 29 Yıl Boyunca Neden Vergi Ödedi?

Osmanlı Devleti ile ABD arasında yaşanan gerilimden sonra tarihin önemli anlaşmalarından biri olarak kabul edilen Trablus Anlaşması, o dönemlerde Osmanlı eyaleti olan Cezayir'e ABD'nin vergi ödemesini sağlamıştı.



ABD'nin 1774 yılında bağımsız devlet olmasından kısa süre sonra Atlas Okyanusu ve Akdeniz'de Türk korsanları ile ABD ticaret gemileri arasında çatışmalar başlamıştı.



ABD, 1796 yılında imzaladığı Trablus Anlaşması ile Türk korsanlarına yıllık haraç ödemeyi kabul etti.



Tarihte, Osmanlı Devleti'ne bağlı kuzey Afrika korsanları ile yeni kurulan ABD arasında Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda süren deniz savaşları hakkındaki belgeler arşivlerden çıkmaya başladı. ve bu belgeler incelendiğinde ABD'nin 1796 yılında imzalana Trablus Anlaşması'na göre Türk korsanlarına yılda 12.000 altın fidye (haraç) ödemesi kararı alındı.



ABD'nin Türk denizcilerine ödediği fidye (haraç) ödeme 1818 yılına kadar sürdü. ve tarihçilere göre bu tarihten sonra ABD, Akdeniz'de önemli ticari ve askeri güç olarak çalışmalar başlattı.