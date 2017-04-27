ABD Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Askerlerini Geri Çekti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan ABD askerleri geri çekildi.



ABD, terör örgütü Tanrı'nın Direniş Ordusu (LRA) lideri Joseph Kony'yi ele geçirmek için 2011'de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneydoğusundaki Haut Mbomu bölgesine gönderdiği 150 askerini geri çekti.



Savunma Bakanı Joseph Yakite de televizyonda konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin aldığı karara saygı duyduklarını belirterek güvenlik güçlerinin boşluğu doldurmak için elinden geleni yapacağını söyledi.



ABD'nin Bangui Büyükelçisi Jeffrey Howkins iki hafta önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Kony'yi halen ele geçiremediklerini ancak misyonun çabalarıyla terör örgütünün zayıfladığını ve Kony'nin birçok yardımcısının etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.



Kony liderliğinde 1980'lerde kurulan, İncil'deki 10 Emir'e göre bir devlet inşa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Musevini'ye karşı çıkan "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı Ugandalı Hristiyan grup cinayet, adam kaçırma, tecavüz ve çocukları zorla silah altına almakla suçlanıyor.



LRA, daha çok Uganda, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faal.



BM verilerine göre örgüt, 100 binden fazla kişiyi öldürdü, 60 binden fazla çocuğu militan veya köle olarak kullanmak üzere kaçırdı.