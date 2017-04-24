ABD Ordusundan Beyaz Saray'da Senatörlere Kuzey Kore Brifingi
Askeri yetkililer Kuzey Kore ile ilgili mevcut stratejik durum konusunda tüm senatörleri bilgilendirecek.
Askeri yetkililer Kuzey Kore ile ilgili mevcut stratejik durum konusunda tüm senatörleri bilgilendirecek.
Kaynak: Dunya.com
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