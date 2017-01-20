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ABD Ordusu Tabancalarını Değiştiriyor
Rusya'dan Siber Saldırı Açıklaması
ABD Ordusu Tabancalarını Değiştiriyor
20 Ocak 2017 Cuma 13:22
ABD Savunma Bakanlığı, Sig Sauer firması ile anlaşarak askerlerin silahlarını değiştirecek.
ABD Savunma Bakanlığı, Sig Sauer firması ile anlaşarak askerlerin silahlarını değiştirecek
Kaynak:
Dunya.com
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