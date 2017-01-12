ABD Ordusu Geniş Katılımla Polonya'da





NATO tatbikatı dikkatleri Polonya'ya çevirdi. Orta Doğu'da yaşanan sürecin yanısıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkan değişimi döneminde Rusya ve Avrupa'ya dönük politikaların yüksek sesle tartışılması devam ederken, ABD'nin Polonya'daki tatbikata soğuk savaştan bugüne olan en geniş katılımı dikkat çekiyor.



Rusya'nın komşusundaki bu tatbikatta 3 binden fazla Amerikan askeri görev yapacak.



Amerikan zırhlı birlikleri Drawsko Pomorskie bölgesine Almanya üzerinden taşındı. Askerlerin bir bölümü ise Wroclaw şehri yakınlarındaki NATO üssüne yerleşti.



Polonya'daki manevraların ardından NATO birliklerinin Almanya ve Romanya'ya doğru hareket etmesi planlanıyor.



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Tags: Polonya ABD ordusu Rus siyaseti AB-ABD Polonyada geniş NATO AB-Rusya katılımla Barack Obama Gepost: 12 januari 2017