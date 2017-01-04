ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyonun Sözcüsü Albay Dorrian Açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna destek veren koalisyon birliklerinin sayısının iki katına çıkarıldığını söyledi.



Bağdat'tan telekonferans yönetime ile ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlanan Dorrian, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili soruları yanıtladı.



Albay Dorrian, "Irak güvenlik güçlerinin Musul'da ilerleyişini hızlandırmak için koalisyon terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Eğitim ve taktiksel destek için koalisyon askerlerinin sayısını arttırdık." dedi.



DEAŞ karşıtı koalisyonun aralarında mühendis, istihbarat uzmanı, özel kuvvet birliklerinin de bulunduğu 450 asker daha göndererek Musul harekatında asker sayısını yaklaşık iki katına çıkardıklarını kaydeden Dorrian "Bu düzenleme operasyonun ikinci aşamasına destek için birkaç hafta önce yapıldı." diye konuştu.



ABD askerlerinin zaman zaman Musul'a girip çıktıklarını ifade eden Dorrian, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması ile ilgili bir tarih vermekten kaçındı.



Koalisyonun aralık ayı içerisinde Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarında örgütün önde gelen liderlerinden üçünün öldürüldüğünü iddia eden Dorrian, "Ebu Türk ve Fellah el Raşidi kod adlı DEAŞ liderleri 4 Aralık'ta, Imad Abdullah Hamid el Mahalavi ise 21 Aralık'ta gerçekleştirilen hava saldırılarında öldürüldü" dedi.



Raşidi'nin örgütün bomba yüklü araç saldırılarına müdahil olduğunu belirten Dorrian, Mahalavi'nin ise Irak El Kaide'nin önemli liderlerinden olduğunu ve DEAŞ'ın El Kaim kenti liderliğini yaptığını söyledi.



Dorrian ayrıca, DEAŞ'ın finansal kaynaklarının dağıtılmasında rol oynayan Abu Türk'ün örgütün üst düzey yetkilileriyle irtibatlı olduğunu ve Şarkat'ta müttefik güçlere birkaç DEAŞ savaşçısı ile bir aracın üzerinden ateş açarken hedef alındığını ifade etti.