ABD Öncülüğündeki Deaş Karşıtı Koalisyondan Suriyeli Muhaliflere Destek

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'nin güneyinde muhaliflerin elinde olan El Tanf Garnizonuna DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı püskürtmek üzere muhaliflere destek verdiği bildirildi.



Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan açıklamada, DEAŞ bomba yüklü bir araç ve 20-30 savaşçı ile El Tanf askeri garnizonuna 8 Nisan'da saldırı düzenledi.



Açıklamada, koalisyon kuvvetlerinin müttefik kuvvetleriyle birlikte DEAŞ saldırısına karşı üssü savunduğu vurgulandı.



Aynı açıklamada, Suriye'nin güneyindeki muhalif kuvvetlerin Hamad çölünde DEAŞ ile mücadele koalisyona destek verdiği ve Suriye Ürdün sınırını DEAŞ'a karşı koruduğu kaydedildi.