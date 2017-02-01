ABD'nin Ypg'ye Gönderdiği Zırhlı Araçlarla İlgili Suçlanan Firmanın Genel Müdürü Konuştu

Terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'ne ABD'nin verdiği zırhlı araçların Türkiye'de çok uluslu bir firma tarafından üretildiği iddialarına ilişkin, ilgili firmanın genel müdüründen açıklama geldi.



Zırhlı araçların Amerika tarafından YPG'ye verildiğine ilişkin uluslararası haber ajanslarında haber okuduklarını anlatan Genel Müdür A.A., "Araçlar Amerika tarafından bizimle alakası olmayacak şekilde YPG'ye verildi. Araçların bize ait olup olmadığını araştırdık, ancak sonuç elde edemedik. Amerikan güçleriyle de konuştuk. Bizim araçlarımızın YPG'ye verildiğine dair delil yok. Şu anda gördüğümüz Trump hükümetinin IŞİD'e karşı savaşan güçlere yardım yaptığını internetten okuyoruz. Bunu sadece haber ajanslarının yaydığı kadarıyla görüyoruz. Bizle alakalı haberlerin gerçekliği yok" dedi.



A.A., çok uluslu bir firma olduklarını belirterek, "Üç ülkede üretimimiz var; Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Türkiye'de. Bunun haricinde başka ülkede üretimimiz yok. Hiçbir terörist organizasyonla alakamız yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hukuka aykırı. Ülke olarak çalıştığımız kurumlar Birleşmiş Milletler, NATO ve ülkelerin kendileri. Türkiye'de bazı kurumlarla çalışmalarımız var. Hala hazırda devam eden işlerimiz var. Çarpıtılan haberlerden dolayı firmamız zarar gördü" diye konuştu. - BURSA