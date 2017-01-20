ABD'nin Yeni First Lady'si Kıyafetiyle Dikkat Çekti

ABD ve dünya için tarihi bir gün başladı. ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington'da yemin ediyor. Tüm dünya, 200 milyon dolara mal olacak görkemli yemin töreni için gözünü Washington'a dikti.

RALPH LAUREN İMZALI BİR ELBİSE TERCİH ETTİ

Trump'ın yemin töreni kilisedeki ayinle başladı, yeni Başkan ve First Lady Beyaz Saray'da Obamalar tarafından karşılandı. ABD'nin yeni First Lady'si bugün Ralph Lauren imzalı bir elbiseyi tercih etti.

KENNEDY'NİN EŞİNİN STİLİNE BENZETİLDİ

Melania Trump'ın üstündeki toz mavisi elbise, eski başkan John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'nin stiline benzetildi.