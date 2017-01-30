ABD'nin Yemen'deki El Kaide Operasyonu

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), hafta sonu Yemen'in Al Bayda vilayetinde bir Amerikan askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı El Kaide'ye yönelik operasyonda sivil kayıplarıyla ilgili iddiaların araştırıldığı bildirildi.



Pentagon sözcülerinden Deniz Albay Jeff Davis, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Operasyon sırasında Amerikan askerlerini taşıyan "MV 22 Osprey" tipi çift rotorlu helikopterin sert iniş yaptığını dile getiren Davis, iniş sırasında 3 Amerikan askerinin yaralandığını söyledi.



Davis, operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) birliklerine destek amaçlı yapıldığını, çoğu kadın 14 militanın öldürüldüğünü belirterek, aylar öncesinden planlanan operasyondan Barack Obama yönetiminin haberdar olduğunu, operasyon emrinin Başkan Donald Trump tarafından verildiği bilgisini paylaştı.



Operasyonda sivil kayıplarına yönelik soruya ise Davis, çocukların da operasyon sırasında öldürüldüğü haberlerini gördüğünü, iddiaların araştırıldığı yanıtını verdi.



Yerel basın ve Amerikan medyası, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30'un üzerinde sivilin operasyonda hayatını kaybettiğini kaydetmişti.