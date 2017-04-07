ABD'nin Vurduğu Üssün Görüntüleri Yayınlandı

ABD'nin vurduğu Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nün Tomahawk füzeleri ile vurulduğu görüntüleri yayınlandı. ABD Başkan Donald Trump yönetimi bu hafta 100'den fazla insanı öldüren kimyasal silah saldırısının ardından Beşar Esad'a nasıl bir misillemede bulunacağını düşünürken Başkan Trump, Suriye'ye karşı bir askeri faaliyetin ipuçlarını vermişti. Üst seviye askeri liderlerin başkanla füze saldırısı dahil olmak üzere seçenekleri tartıştığı açıklanmıştı.



(İHA)