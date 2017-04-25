ABD'nin Uçuşlarda Uyguladığı Elektronik Cihaz Yasağı

Katar Havayollarının ABD pazarında genişleme planlarının devam edeceği ifade edilerek, ABD'ye uçuş oranlarında düşüş yaşanmayacağı bildirildi.



Katar Havayolları Genel Müdürü Ekber el-Bakir, Dubai'de düzenlenen "Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı"nda yaptığı açıklamada, diğer şirketlerin aksine ABD pazarında genişleme planlarının devam edeceğini ifade ederek, "Katar Havayollarının ABD'ye uçuşlarında azalma yaşanmayacak." dedi.



Bakir, "ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasının, sadece çıkarlarını önemseyen Amerikan seyahat şirketlerinin faydasına olacağını sanmıyorum." diye konuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayollarından geçen hafta yapılan açıklamada, talep düşüşü nedeniyle mayıs ayından itibaren ABD'ye gerçekleştirdikleri uçuşları azaltacakları duyurulmuştu.



Washington yönetimi, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.



Amerikan Washington Post gazetesi, Trump'ın belirli hava yollarıyla yapılacak direkt uçuşlara yönelik elektronik cihaz yasağının gerçek nedeninin güvenlik değil, ekonomik misilleme olduğunu öne sürmüştü.



ABD Dışişleri Bakanlığı Vekil Sözcüsü Mark Toner ise yasak kararının, adı geçen kentlerdeki havaalanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızma riski nedeniyle alındığını söylemişti.