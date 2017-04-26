ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,6 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 528,7 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,7 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 1 milyon varil düşüş kaydetmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,5 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 690,8 milyon varile geriledi.



Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 13 bin varil artışla 9,26 milyon varile yükseldi. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 10 hafta üst üste artış kaydetmiş oldu.



Ülkenin ham petrol ithalatı, söz konusu hafta bir öncekine kıyasla, günlük ortalama 1,1 milyon varil artışla 8,91 milyon varile yükseldi.



Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları söz konusu hafta 3,4 milyon varil (yüzde 1,4) artarak 241 milyon varile çıktı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,5 milyon varil artmıştı.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalmasından sonra, küresel piyasalarda ham petrol fiyatları yükseldi.



EIA verilerinin açıklanmasıyla ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 50,20 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 52,94 dolara tırmandı.